دولي

هآرتس: السماح لجميع الرحلات المغادِرة من الإمارات بالمرور عبر الأجواء السعودية

هآرتس: السماح لجميع الرحلات المغادِرة من الإمارات بالمرور عبر الأجواء السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في هيئة الطيران المدني السعودي، أن الهيئة وافقت على طلب الإمارات، السماح لجميع الرحلات المغادِرة من أراضيها بالمرور عبر الأجواء السعودية.

وأكد رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة، تعني أن الطائرات الإسرائيلية وطائرات من جميع الدول، يمكن أن تمر فوق السعودية في طريقها إلى الإمارات والعودة إلى "إسرائيل" مشيراً إلى أن هذا "اختراق هائل".

وقد حطت عصر الاثنين في مطار أبو ظبي، أول طائرة إسرائيلية، في أول رحلة علنية بين الطرفين، تحمل على متنها شخصيات ومسؤولين إسرائيليين وأميركيين، وعبرت فوق الأجواء السعودية، بإذن من سلطات المملكة.

وانطلقت الطائرة في وقت سابق من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وعلى متنها وفد إسرائيلي أميركي، يترأسه كوشنر، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

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