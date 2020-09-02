شؤون فلسطينية

الصحة: ثلاث وفيات و719 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة ماضية

الصحة: ثلاث وفيات و719 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة ماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الكيلة، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)، وتعافي 266 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5418 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة، سجلت في محافظة الخليل لمواطن (80 عاماً)، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاماً)، ومواطن من بيت لحم (53 عاماً).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (233)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (40)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (18)، أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (11)، طوباس (5)، قطاع غزة (83)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (125).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة نابلس (19)، محافظة الخليل (120)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (121).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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