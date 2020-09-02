شؤون فلسطينية

الإغاثة 48 تُسلم وزارة الصحة 1.000 فحص سريع لفيروس (كورونا)

الإغاثة 48 تُسلم وزارة الصحة 1.000 فحص سريع لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء 1,000 فحص سريع لفيروس كورونا من جمعية الإغاثة 48، الأمر الذي سيسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأشار الدكتور عبد اللطيف الحاج، مدير عام التعاون الدولي، إلى أن هذه الفحوصات، تأتي استجابة للمناشدة التي أطلقتها وزارة الصحة، موجهاً الشكر إلى الأهل في الداخل الفلسطيني على سرعة الاستجابة لنداء وزارة الصحة، نيابة عن أهالي قطاع غزة، الذي أصبح يعاني من جائحة (كورونا)، وأزمات الفقر والحصار والإغلاق.

كما أشاد عبد اللطيف بدور جمعية الإغاثة 48، والأهل في الداخل الفلسطيني على دورهم المميز في دعم القطاع الصحي بغزة، وشدد على ضرورة استمرار هذه المساعدات المشكورة من الأهل في الداخل الفلسطيني.

ومن جهته، أكد الدكتور علي الكتناني، رئيس مجلس الإغاثة 48، بأن هذه الشحنة هي بداية الاستجابة من ضمن حملة "لن نترك غزة وحيدة" التي أطلقتها الإغاثة 48 في الداخل الفلسطيني، استجابة للظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي القطاع، مؤكداً على أن غزة، جزء من النسيج الاجتماعي لشعبنا الفلسطيني.

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