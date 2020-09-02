"التنمية" بغزة: بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ 120 ألف فرد بالقطاع

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الاربعاء أنه سيتم صرف مساعدات القسائم الشرائية من برنامج الغذاء العالمي لـ23300 أسرة مستفيدة عبر السوبرماركت بواقع 120 الف فرد في قطاع غزة.





وقالت التنمية بغزة في بيان لها ان ذلك يأتي حرصا من الوزارة على الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ومساعدتها في ظل إعلان حالة الطوارئ واغلاق المحافظات في قطاع غزة.





واوضحت التنمية في غزة أن تفعيل القسائم سيتم بشحن الرصيد كامل لكل مستفيد مع العلم أنه سيتم التواصل بين السوبرماركت الكبير والمستفيد مباشرة لتجهيز ما يلزمه من مواد ويتم استلامها على الفور منعا للازدحام ، اما السوبرماركت الصغير فبإمكان المستفيد الوصول له لعدم وجود ازدحام .





رام الله - دنيا الوطن