قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

يوسف الحساينة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بارك يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 2/9/2020، عملية الدهس على حاجز زعترة بنابلس بالضفة المحتلة، داعياً لتصاعدها؛ لتصبح حالة يومية للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.



وكان جنديان إسرائيليان، أصيبا في عملية دهس قرب حاجز زعترة بنابلس شمال الضفة المحتلة، فيما أصيب المنفذ إصابة خطيرة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه.



وقال الحساينة: "إن شباب الضفة الباسلة يبرهنون من جديد أنهم على قدر التحدي، وعلى قدر المسؤولية في إدامة مشروع المقاومة ومواجهة العدو والصلف الصهيوني، بالرغم من كل الإحباطات، وكل المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها مؤامرة التطبيع الخيانية، التي ارتكبتها دولة الإمارات".



وشدد على أن العملية صباح هذا اليوم، على حاجز زعترة قرب نابلس، تأتي لتؤكد من جديد، أن فلسطين ستبقى فلسطين، وأن الكيان المزعوم لن ينعم بالعيش فيها بالاستقرار، مهما حاولت الإدارة الأمريكية المتصهينة، ومن خلفها بعض الأنظمة العربية المتداعية، إسناده وتثبيت أركانه وإطالة عمره.



ودعا الحساينة، إلى تصاعد العمليات لتصبح حالة يومية، للرد على جرائم الاحتلال.