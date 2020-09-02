شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم

"الداخلية" بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم
أرشيفية
غزة- دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، تعليماتها بالسماح للصيادين بالعمل داخل البحر ابتداء من الساعة الرابعة مساء اليوم.

وقررت "الداخلية" وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، السماح للصيادين بمزاولة عملهم في البحر اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث ستكون فترة الدخول للبحر يومياً من الساعة 4 مساء وحتى 9 مساء، والخروج من الساعة 5 فجراً حتى 9 صباحاً، وذلك وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية في مواجهة فيروس (كورونا).

وقد عُقد اجتماع مع جميع الجهات ذات العلاقة، والاتفاق على كافة الترتيبات بالخصوص، وستتابع الشرطة البحرية التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار إغلاق حسبة السمك، ويتم البيع وفق آليات تم التوافق عليها؛ لمنع الازدحام والتجمهر.

وبدأت وزارة الزراعة، بغزة، بتنفيذ خطة الطوارئ لعمل القطاع البحري، وتسهيل وصول الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ووفق ما قال وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، إنه يمنع تنقل الصيادين بين المحافظات، وكل صياد في منطقته.

وأشار إلى أنه سيتم اختصار العدد الوافد من أصحاب السمك إلى ساحة الدلالة بالحد الأدنى، ولا يتجاوز من 2 إلى 3 على الأكثر، وأن تكون المسافات ما بين كل صياد و آخر في ساحة الدلالة كافية.

وأوضح القدرة، أنه سيتم توزيع الأسماك من مراكز أسواق الدلالة، إلى نقاط التوزيع التي تصل إلى 47 نقطة في كافة محافظات قطاع غزة.

وأفاد بأن هذه الخطة تضيف منتجاً جديداً في الأسواق، لتخفيض الضغط على المنتجات الأخرى من اللحوم البيضاء والحمراء.

ولفت القدرة إلى أنه سيتم تعبئة صناديق السمك بوزن كامل تتراوح سعتها بين 13- 15 كيلوغراماً للصندوق من النوع الواحد، مع أهمية أن يكون السمك مفروزاً حسب الحجم و الجودة.

وفيما يخص الإجراءات في ميناء غزة، ونظرًا للعدد الكبير من المراكب والصيادين فيه، ذكر أنه سيتم تشغيل ساحتين للدلالة بالتوازي، بحيث تخصص واحدة لأسماك مراكب الجر والأخرى لأسماك الشنشولة وغيرها، و بذلك يتم تخفيض الازدحام إلى النصف.

وبين القدرة، أن المنتجات النباتية والحيوانية متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى توفير الدعم للمزارعين من خلال مدخلات الإنتاج لضمان استمراره.

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