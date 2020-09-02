عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أمنت دخول عشرات المستوطنين، من باب المغاربة، والذين تجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد.





وأشارت المصادر، إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية، في باحات الأقصى، خلال اقتحامهم للمسجد على مجموعات.





وتأتي هذه الاقتحامات اليومية، بدعوات جماعات استيطانية؛ لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.





وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.





ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.





وواصلت قوات الاحتلال، سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى، وبينهم حراس، ورئيس هيئة المرابطين فيه.

رام الله - دنيا الوطن