صور" الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة



وكانت طائرات الاحتلال، قصفت قبل ثلاثة أيام مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة محررة "طيبة" جنوب مدينة غزة، نتج عنها أضرار بالغة في ممتلكات المزارعين.















غزة - دنيا الوطنقامت لجنة طوارئ مديرية زراعة محافظة غزة، بجولة ميدانية على عدد من المزارعين؛ لتفقد الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال، وتسجيل الأضرار، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.وتأتي هذه الجولات؛ للوقوف بجانب المزارع، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع من انتشار جائحة (كورونا)، وللتأكيد على الوقوف بجانب المزارع في أصعب الظروف، وفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).