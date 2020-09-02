شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنظم جولات مسائية على المحلات والمولات ونقاط بيع الجملة



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة الوزارة: إن طواقم حماية المستهلك تعمل في الميدان بشكل متواصل من خلال تنظيم جولات صباحية ومسائية للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق.



وبيّن التقرير، أن طواقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 252 جولة وزيارة تفتيشية، تم خلالها تحرير 55 محضر ضبط لتجار مخالفين، قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير ستة محاضر إتلاف لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وتم إتلاف كميات من الموز الفاسد وغير صالح للاستخدام الادمي بمحافظة خانيونس، واتلاف 370 كيلو مانجا فاسدة، بناءً على طلب من التاجر صاحب البضاعة في محافظة الشمال.



وبمحافظة الوسطى، عقد مدير مكتب حماية المستهلك خالد النويري، اجتماعاً مع رئيس نيابة محافظة الوسطى، ومدير مباحث التموين في المحافظة لتنسيق العمل بينهما.



وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.



وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة، للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.



وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع ومنصات الوزارة.



























غزة- دنيا الوطننفذت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، جولات تفتيشية مسائية على المحلات التجارية والمولات ونقاط بيع الجملة.