البزم: الأجهزة بالميدان تعالج أية ملاحظات تطرأ بعملية صرف الرواتب أولًا بأول

غزة - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في الوزارة، تتابع منذ أمس الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين الحكوميين عبر البنوك المختلفة، وفق إجراءات السلامة، التي حددتها الجهات الحكومية المختصة.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن الأجهزة العاملة في الميدان، تعالج أية ملاحظات تطرأ على عملية الصرف أولًا بأول، وذلك للمحافظة على سلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وأكد البزم على ضرورة التزام المواطنين بكافة إجراءات الاحترازية، التي وضعتها وزارتا الداخلية والصحة، والبقاء في المنازل، وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى.وللحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يتواصل قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.