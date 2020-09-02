(حماية) نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المواطن "حنون"

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر مركز (حماية) لحقوق الإنسان، الاعتداءات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق مسيرة سلمية ضد الاستيطان في محافظة طولكرم.



وبحسب متابعة المركز، فقد استخدمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء الموافق 01/09/2020، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بالإضافة للأعتداء بالضرب بأعقاب البنادق ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في وقفة احتجاجية مناهضة

لسياسة الاستيلاء على الأراضي لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية في قرى جبارة والرأس وشوفة شرق مدينة طولكرم.



ووفقاً لمتابعة حماية، فقد تعمدت قوات الاحتلال إلحاق الأذى بالمواطنين المشاركين في الوقفة، حيث تعرض المواطن المسن: خيري حنون (61 عاماً) من قرية عنبتا، للاعتداء بشكل مباشر نتج عنه رضوض في كافة أنحاء جسده وغياب عن الوعي لفترة من الزمن.



كما أدت اعتداءات الاحتلال، لإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق والرضوض، جراء تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.