"الأشغال" بغزة تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة (كورونا)

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غزة- دنيا الوطن

واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال الإدارة العامة للآليات والمعدات، أعمال فصل المحافظات والمناطق عن بعضها بوضع سواتر ترابية وإسمنتية، وذلك بالتسيق التام مع وزارتي الداخلية والصحة.



حيث وضع سواتر ترابية وإسمنية لفصل محافظات الشمال، ثم وضع سواتر ترابية لفصل مدينة الزهراء، ثم جرى فصل المغراقة.



وتواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعبر التنسيق مع لجان مواجهة وباء (كورونا) أعمال فصل المناطق، واغلاق الشوارع منعاً لانتشار وباء (كورونا)، وتتمنى الوزارة السلامة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني.