شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: إرباك في جدول التوزيع.. وهذا عدد الساعات التي ستصل للمواطنين

كهرباء غزة: إرباك في جدول التوزيع.. وهذا عدد الساعات التي ستصل للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة، محمد ثابت، صباح اليوم الأربعاء، أنه وحتى اللحظة هناك إرباك وتشويش في جدول توزيع الكهرباء، معرباً عن أمله بأن يتم تحسينه خلال الساعات المقبلة.

وأضاف ثابت في حديث لإذاعة (صوت القدس)، "نحتاج 24 ساعة، لينتظم جدول توزيع الكهرباء في كافة محافظات القطاع، حيث إن المتوفر حالياً من الكهرباء، سنعمل على توزيعه بجدول 8 ساعات وصل و8 قطع".

وأشار إلى أنه خلال 3 أسابيع، ستكون فترة كافية لتطبيق جدول 8 ساعات وصل مع زيادة أحيانًا، موضحاً بأن محطة التوليد استمرت بالعمل 5 أيام بعد منع الاحتلال وقف تزويدها بالوقود الخاص.

ولفت ثابت إلى أن شركة توزيع الكهرباء لا علاقة لها مباشرة بمحطة التوليد بغزة، مضيفاً "يتم تشغيل مولدات الكهرباء بالتوالي وبعدها يتم توريد الطاقة لمحطة التحويل، وبعد ذلك شركة الكهرباء، تستقبل كميات الطاقة المنتجة تدريجيًا، ليتم توزيعها للمحافظات".

ونوه إلى أن عمل شركة الكهرباء معقد، واستلام الطاقة وتوزيعها تحتاج قرابة 24 ساعة.

وشدد ثابت على أن أزمة الكهرباء بغزة سياسية، وبعد ذلك تأتي إشكاليات فنية مثل: عدم تشغيل المولد الرابع بمحطة التوليد بغزة.

أخبار ذات صلة

&#34;التنمية&#34; بغزة: بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ 120 ألف فرد بالقطاع

"التنمية" بغزة: بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ 120 ألف فرد بالقطاع

هنية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

هنية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

&#34;الداخلية&#34; بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم

"الداخلية" بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

صور&#34; الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

صور" الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

شاهد: &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم جولات مسائية على المحلات والمولات ونقاط بيع الجملة

شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنظم جولات مسائية على المحلات والمولات ونقاط بيع الجملة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

صور&#34; الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

صور" الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

(حماية) نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المواطن &#34;حنون&#34;

(حماية) نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المواطن "حنون"

&#34;الأشغال&#34; بغزة تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة (كورونا)

"الأشغال" بغزة تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة (كورونا)

الجليل: إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عمل

الجليل: إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عمل

المالية بغزة: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم

المالية بغزة: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم

منوعات

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: فنان جديد يخرج عن صمته بشأن طبيب الأسنان المصري المُتحرش

شاهد: فنان جديد يخرج عن صمته بشأن طبيب الأسنان المصري المُتحرش

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

عربي

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

مصر تتأهب لموجة جديدة من فيروس (كورونا) في موسم الشتاء

مصر تتأهب لموجة جديدة من فيروس (كورونا) في موسم الشتاء

ملك البحرين خلال استقبال كوشنر: الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على السعودية

ملك البحرين خلال استقبال كوشنر: الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على السعودية

صحيفة: توقيع الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل بـ 13 من الشهر الجاري

صحيفة: توقيع الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل بـ 13 من الشهر الجاري