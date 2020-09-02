كهرباء غزة: إرباك في جدول التوزيع.. وهذا عدد الساعات التي ستصل للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة، محمد ثابت، صباح اليوم الأربعاء، أنه وحتى اللحظة هناك إرباك وتشويش في جدول توزيع الكهرباء، معرباً عن أمله بأن يتم تحسينه خلال الساعات المقبلة.



وأضاف ثابت في حديث لإذاعة (صوت القدس)، "نحتاج 24 ساعة، لينتظم جدول توزيع الكهرباء في كافة محافظات القطاع، حيث إن المتوفر حالياً من الكهرباء، سنعمل على توزيعه بجدول 8 ساعات وصل و8 قطع".



وأشار إلى أنه خلال 3 أسابيع، ستكون فترة كافية لتطبيق جدول 8 ساعات وصل مع زيادة أحيانًا، موضحاً بأن محطة التوليد استمرت بالعمل 5 أيام بعد منع الاحتلال وقف تزويدها بالوقود الخاص.



ولفت ثابت إلى أن شركة توزيع الكهرباء لا علاقة لها مباشرة بمحطة التوليد بغزة، مضيفاً "يتم تشغيل مولدات الكهرباء بالتوالي وبعدها يتم توريد الطاقة لمحطة التحويل، وبعد ذلك شركة الكهرباء، تستقبل كميات الطاقة المنتجة تدريجيًا، ليتم توزيعها للمحافظات".



ونوه إلى أن عمل شركة الكهرباء معقد، واستلام الطاقة وتوزيعها تحتاج قرابة 24 ساعة.



وشدد ثابت على أن أزمة الكهرباء بغزة سياسية، وبعد ذلك تأتي إشكاليات فنية مثل: عدم تشغيل المولد الرابع بمحطة التوليد بغزة.