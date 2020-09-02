الديمقراطية: سنقدم لاجتماع الأمناء العامين رؤيتنا بثلاثة محاور

الأميركي- الإسرائيلي، وصفقة ترامب- نتنياهو، وخطة الضم، ولأجل دحر الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.



وقالت الجبهة: إنها ستتقدم إلى أطراف الحوار، برؤية تنطلق من ثلاثة محاور رئيسية، وما يستخلص منها من مهام وإجراءات وخطوات نضالية.



وأضافت الجبهة، أن المحور الأول: هو التوافق على برنامج وطني، يستجيب لضرورات المواجهة في المرحلة الحالية، باعتبارها مرحلة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، الأمر الذي يتطلب إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من قيودهما، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتحرر من أوهام الانتقال من السلطة إلى الدولة تحت الاحتلال، ووقف الرهان على المفاوضات وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها نحو إنتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني، باعتباره الصيغة التي ابتدعها شعبنا في حربه الشعبية طويلة الأمد ضد الاحتلال.



أما بما يتعلق بالتطبيع فقالت الجبهة: إنها تدعو قوى التحرر العربية؛ لتكون شريكاً في المقاومة بعد أن أصبح التطبيع هو المحور الثاني من محاور التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى جانب مشروع الضم.





وأكدت الجبهة أن واجب مقاومة التطبيع، يجب أن يقع بشكل رئيس على عاتق شعوبنا العربية وقواها السياسية كشركاء في الدفاع عن مصالح المنطقة ومصالح شعوبها وحقوقها المشروعة.



أما المحور الثاني: وفق الجبهة، فهو إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية على الأسس النضالية التي بلورها البرنامج الوطني، بما في ذلك استعادة وحدة المؤسسات بين الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وصون الوحدة النضالية للإقليميين في مواجهة سياسة تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال، ومواجهة الرهان الأميركي- الإسرائيلي على تفتيت الهوية الوطنية لشعبنا وتفتيت مؤسساته.



وقالت الجبهة: أما المحور الثالث: فهو إعادة بناء أسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا وقيادته السياسية وممثله الشرعي والوحيد، الأمر الذي يتطلب توفير صيغة لمشاركة كافة الأطراف

الفلسطينية في منظمة التحرير، ولجنتها التنفيذية إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية "المجلسين التشريعي والوطني" بنظام التمثيل النسبي الكامل.



وفي هذا السياق، قالت الجبهة: سنؤكد على أن يكون على جدول أعمال الحوار أوضاع شعبنا في اللجوء ومناطق الشتات، ووضع الأسس لتعزيز علاقته بمنظمة التحرير ومؤسساتها، عبر برنامج سياسي اجتماعي ثقافي، يرى في الشتات جزءاً لا يتجزأ من معركة المواجهة، وليس مجرد جبهة خلفية للإسناد والتضامن.



وختمت الجبهة، أنها ستشارك غداً في الحوار في حلقتيه، في رام الله بوفد يترأسه نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبوليلى) وفي بيروت بوفد يترأسه نائب الأمين العام فهد سليمان.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأربعاء، حرصها الشديد على العمل مع الأطراف الوطنية الأخرى؛ لإنجاح جولة الحوار، التي ستعقد مساء غد الخميس، باعتبارها فرصة غنية؛ لتحقيق خطوات ملموسة على طريق التقدم نحو تعزيز الحالة الوطنية في المواجهة الشاملة مع التحالف