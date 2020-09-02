شؤون فلسطينية

الديمقراطية: سنقدم لاجتماع الأمناء العامين رؤيتنا بثلاثة محاور

الديمقراطية: سنقدم لاجتماع الأمناء العامين رؤيتنا بثلاثة محاور
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأربعاء، حرصها الشديد على العمل مع الأطراف الوطنية الأخرى؛ لإنجاح جولة الحوار، التي ستعقد مساء غد الخميس، باعتبارها فرصة غنية؛ لتحقيق خطوات ملموسة على طريق التقدم نحو تعزيز الحالة الوطنية في المواجهة الشاملة مع التحالف
 الأميركي- الإسرائيلي، وصفقة ترامب- نتنياهو، وخطة الضم، ولأجل دحر الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة: إنها ستتقدم إلى أطراف الحوار، برؤية تنطلق من ثلاثة محاور رئيسية، وما يستخلص منها من مهام وإجراءات وخطوات نضالية.

وأضافت الجبهة، أن المحور الأول: هو التوافق على برنامج وطني، يستجيب لضرورات المواجهة في المرحلة الحالية، باعتبارها مرحلة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، الأمر الذي يتطلب إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من قيودهما، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتحرر من أوهام الانتقال من السلطة إلى الدولة تحت الاحتلال، ووقف الرهان على المفاوضات وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها نحو إنتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني، باعتباره الصيغة التي ابتدعها شعبنا في حربه الشعبية طويلة الأمد ضد الاحتلال.

أما بما يتعلق بالتطبيع فقالت الجبهة: إنها تدعو قوى التحرر العربية؛ لتكون شريكاً في المقاومة بعد أن أصبح التطبيع هو المحور الثاني من محاور التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى جانب مشروع الضم.

وأكدت الجبهة أن واجب مقاومة التطبيع، يجب أن يقع بشكل رئيس على عاتق شعوبنا العربية وقواها السياسية كشركاء في الدفاع عن مصالح المنطقة ومصالح شعوبها وحقوقها المشروعة.

أما المحور الثاني: وفق الجبهة، فهو إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية على الأسس النضالية التي بلورها البرنامج الوطني، بما في ذلك استعادة وحدة المؤسسات بين الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وصون الوحدة النضالية للإقليميين في مواجهة سياسة تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال، ومواجهة الرهان الأميركي- الإسرائيلي على تفتيت الهوية الوطنية لشعبنا وتفتيت مؤسساته.

وقالت الجبهة: أما المحور الثالث: فهو إعادة بناء أسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا وقيادته السياسية وممثله الشرعي والوحيد، الأمر الذي يتطلب توفير صيغة لمشاركة كافة الأطراف
 الفلسطينية في منظمة التحرير، ولجنتها التنفيذية إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية "المجلسين التشريعي والوطني" بنظام التمثيل النسبي الكامل.

وفي هذا السياق، قالت الجبهة: سنؤكد على أن يكون على جدول أعمال الحوار أوضاع شعبنا في اللجوء ومناطق الشتات، ووضع الأسس لتعزيز علاقته بمنظمة التحرير ومؤسساتها، عبر برنامج سياسي اجتماعي ثقافي، يرى في الشتات جزءاً لا يتجزأ من معركة المواجهة، وليس مجرد جبهة خلفية للإسناد والتضامن.

وختمت الجبهة، أنها ستشارك غداً في الحوار في حلقتيه، في رام الله بوفد يترأسه نائب الأمين العام قيس عبد الكريم (أبوليلى) وفي بيروت بوفد يترأسه نائب الأمين العام فهد سليمان.

أخبار ذات صلة

&#34;التنمية&#34; بغزة: بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ 120 ألف فرد بالقطاع

"التنمية" بغزة: بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ 120 ألف فرد بالقطاع

هنية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

هنية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

&#34;الداخلية&#34; بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم

"الداخلية" بغزة: السماح للصيادين بالعمل داخل البحر بدءاً من الرابعة مساء اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

صور&#34; الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

صور" الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

شاهد: &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم جولات مسائية على المحلات والمولات ونقاط بيع الجملة

شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنظم جولات مسائية على المحلات والمولات ونقاط بيع الجملة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

قيادي بالجهاد: ندعو لتصاعد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

الاحتلال يستولي على ثلاث خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

صور&#34; الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

صور" الزراعة بغزة تتفقد الأراضي الزراعية المتضررة

(حماية) نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المواطن &#34;حنون&#34;

(حماية) نستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المواطن "حنون"

&#34;الأشغال&#34; بغزة تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة (كورونا)

"الأشغال" بغزة تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة (كورونا)

الجليل: إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عمل

الجليل: إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عمل

المالية بغزة: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم

المالية بغزة: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم

منوعات

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: فنان جديد يخرج عن صمته بشأن طبيب الأسنان المصري المُتحرش

شاهد: فنان جديد يخرج عن صمته بشأن طبيب الأسنان المصري المُتحرش

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

عربي

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

مصر تتأهب لموجة جديدة من فيروس (كورونا) في موسم الشتاء

مصر تتأهب لموجة جديدة من فيروس (كورونا) في موسم الشتاء

ملك البحرين خلال استقبال كوشنر: الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على السعودية

ملك البحرين خلال استقبال كوشنر: الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على السعودية

صحيفة: توقيع الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل بـ 13 من الشهر الجاري

صحيفة: توقيع الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل بـ 13 من الشهر الجاري