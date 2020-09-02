الجليل: إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عمل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجراح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لحادث عمل في قرية عيلبون، صباح اليوم، الأربعاء.



في التفاصيل، فإن حادث العمل نجم عن سقوط عامل من علو 12 متراً خلال عمله بورشة بناء.



وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جراح خطيرة في أنحاء جسده، وفق موقع (عرب 48).



وأحيل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى (رمبام) في حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.



جدير بالذكر، أن الشرطة فتحت ملفاً للتحقيق بملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقاً للمقتضى.