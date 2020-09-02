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شؤون فلسطينية

العمادي: قطر دفعت 34 مليون دولار لمنع كارثة إنسانية وشيكة كانت ستحل بالقطاع

العمادي: قطر دفعت 34 مليون دولار لمنع كارثة إنسانية وشيكة كانت ستحل بالقطاع
السفير محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي: إن دولة قطر دفعت 34 مليون دولار هذا الشهر؛ لمنع كارثة إنسانية وشيكة، كانت ستحل بالقطاع.

وأضاف في تصريحات لقناة (العربي) القطرية: أنه سيكون من ضمن هذا المبلغ، سبعة ملايين دولار للمتضررين من جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أنه بخصوص الأشهر المقبلة سيتم دراستها.

وشدد العمادي على أننا "تفهمنا مطالب حركة حماس، وهي معقولة وفعلية، وتكاد تكون الحد الأدنى من احتياجات الناس في غزة"، وأكد أن "وجودنا في غزة صمام أمان لمنع الحرب وتجنيب غزة كارثة إنسانية".

وأضاف: في 2014 اجتمعت مع الجانب الإسرائيلي، وكان الهدف في حينه منع حدوث أي حرب لاحقاً، ونجحنا في ذلك أكثر من مرة، مؤكداً أن الدعم الدولي لغزة حالياً ليس كما كان قبل 10 سنوات، حالياً لا يوجد اهتمام.

وتابع: "خلال اجتماع عقدته مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف لبحث دعم غزة، وعد بذلك لكنه أكد صعوبة توفير الدعم المطلوب حالياً، وبالتالي أي حرب على غزة لن تحصل على اهتمام دولي، كما حدث في 2008 و2012 و2014".

وفيما يتعلق بأجهزة مكافحة فيروس (كورونا)، قال العمادي: "وفرنا جهازاً لمختبر وزارة الصحة المركزي، يجري 1000 فحص يومياً تقريباً، كذلك وفرنا 20 ألف مسحة.

وبالنسبة لخط الغاز لتشغيل الكهرباء، قال السفير القطري: "اجتمعت مع رئيس شركة (ديلك) الإسرائيلية للطاقة لمد غزة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط 161 لتشغيل الكهرباء، لافتاً إلى أنه "في حساباتنا خط الغاز، سيكلف 2.5 مليون دولار ويعطي 130 ميغا واط، نحن ندفع حالياً لوقود محطة الكهرباء ستة ملايين دولار، تقريباً شهرياً لـ 80 ميغا واط.

وأكد أنه تم الاتفاق على توريد خط الغاز وحجمه يستوعب محطة بطاقة 600 ميغا وليس 130 ميغا، وهذا سيساعد على تشغيل المصانع الكبيرة أيضاً.

وفيما يتعلق بـ (مستشفى رفح)، أكد العمادي أنه من ممول خاص، يجري التواصل بشأنه، ولكن إجراءات (كورونا) أثرت على الاتصالات.

وأضاف: أن هناك موافقة إسرائيلية على السماح بدخول 7000 عامل، لكن إجراءات الحكومة في غزة على المعابر بسبب (كورونا) تحول دون ذلك حتى اللحظة، فيما هناك مواد مصنفة "مواد مزدوجة الاستخدام" سيتم إدخالها لقطاع غزة.

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