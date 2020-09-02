الضمير: نأسف لوقوع ضحايا جراء انقطاع التيار الكهربائي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعربت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، عن أسفها الشديد تجاه حادثة اندلاع حريق في منزل المواطن عمر الحزين، بمخيم النصيرات، مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى وفاة 3 أطفال أشقاء من أبنائه.



وقال الضمير: إنها "إذ تعلن عن تضامنها مع ذوي الضحايا ومع المتضررين، وإذ تعتبر مضمون هذا البيان بمثابة رسالة إنسانية وأخلاقية وقانونية موجه للسلطة الوطنية والحكومة في غزة، لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية من خلال ضرورة تطوير إستراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المواطن من الكهرباء عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي".



وأكدت مؤسسة الضمير أن "تجدد أزمة الكهرباء الحالية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية وإستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله، وإذ تتفهم الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع الكهرباء في قطاع غزة، وتؤكد على أن الكهرباء تشكل ضرورة أساسية في كافة مناحي حياة الإنسان، وإذ تخشي من تدهور أوسع للأوضاع النفسية والصحية والبيئية لسكان قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وحوادثه ، وعليه فإن مؤسسة الضمير في ظل هذه الأزمة تطالب النائب العام في قطاع غزة لضرورة فتح تحقيقات جدية بظروف وملابسات الحادثة".



وحملت مؤسسة الضمير جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.



كما طالبت المؤسسة جميع الأطراف المعنية بالعمل السريع من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء للعمل سريعاً، داعية المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الممنهجة بحق قطاع الكهرباء الفلسطيني ومؤسساته.