شؤون فلسطينية

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38
الأسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 38 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير: إن الأسير الأخرس، يواجه ظروفاً صحية صعبة، تزداد خطورتها مع مرور الوقت، لافتاً إلى أنه ما يزال يقبع في سجن (عيادة الرملة) بعد أن نقل إليه نهاية الأسبوع المنصرم من زنازين سجن (عوفر)، علماً أنه مستمر في رفضه لأخذ المدعمات، وكان من المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة أمس، وجرى تأجيلها.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين، قد تعرض للاعتقال عدة مرات، كانت أول مرة عام 1989م، واعتقل للمرة الثانية عام 2004م، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009م، وفي عام 2018م، وأخيراً أعاد الاحتلال اعتقاله في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020م، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، جرى تثبيتها لاحقاً.

الأسير الأخرس هو أب لستة أبناء أصغرهم طفلته تُقى، وتبلغ من العمر ستة أعوام، وكان يعمل قبل اعتقاله في الزراعة، علماً أنه يعاني من ارتفاع في الضغط الدم، حيث ظهر معه خلال فترة اعتقاله عام 2018م. 

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