منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية، زيدان القنائي تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حول رفع علم السودان في حلايب وشلاتين.



وأكدت المنظمة، أن حلايب هي أرض مصرية وفقا لاتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا، وسمحت مصر لبعض القبائل السودانية بالتواجد فيها في ظل العلاقات بين مصر والسودان.



وأشار القنائي إلى أن حلايب وشلاتين أرض مصرية، وأي تصعيد سوداني أو نشر لقوات سودانية بتلك الأراضي سيؤدي إلى توتر شديد بالعلاقات المصرية السودانية لأن هذا الملف يتعلق بالسيادة المصرية، داعياً الجيش المصري لنشر قوات قتالية وأسلحة ثقيلة بحلايب وشلاتين.



وحذر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن السودان طلبت دعم واشنطن بملف حلايب وشلاتين بعد زيارة بومبيو للسودان، ولقائه بالبرهان وحمدوك رئيس الوزراء السودانى، وطلب البرهان من واشنطن وبومبيو وزير الخارجية الأمريكية بالضغط على مصر بملف حلايب، مقابل توقيع اتفاقية تطبيع بين السودان وإسرائيل.