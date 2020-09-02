الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية شرق غزة

جرفت آليات عسكرية إسرئيلية، اليوم الأربعاء، أراضٍ زراعية في المنطقة الحدودية شرقي مدينة غزة.





وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من الآليات العسكرية، توغلت في أراضي المواطنين شرق المدينة، انطلاقاً من موقع عسكري إسرائيلي، جاثم على الشريط الحدودي، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل وفق (وفا).





وتتعمد قوات الاحتلال بين الفنية والأخرى، التوغل في أراضي المواطنين شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

رام الله - دنيا الوطن