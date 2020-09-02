مدير مستشفى الوبائيات بغزة: جاهزون لاستقبال الأعداد المتزايدة من (كورونا) ولدينا 230 مريض

مدير مستشفى الوبائيات بغزة: جاهزون لاستقبال الأعداد المتزايدة من (كورونا) ولدينا 230 مريض
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى الوبائيات د. يوسف العقاد:"إن المستشفى مجهز بشكل كامل لاستقبال الأعداد المتزايدة من كورونا، ولدينا الآن 230 مريض داخل المستشفى.
وأكد في تصريحات صحفية أن الخدمات تتحسن يوما بعد يوم والشكاوى تنقص يوما بعد يوم وفق (اذاعة الاقصى المحلية).
وأوضح أنه في البداية كانت الإشكالية الحقيقية تتمثل في خدمات الطعام، لأنه كما يعرف الجميع تأتي الوجبات من إحدى المطاعم في مدينة غزة وإلى أن تصل إلى المشفى في جنوب القطاع تكون باردة، وتم حل الإشكالية من خلال استخدام سيارة خاصة تتبع لوزارة الصحة، تقوم بتوصيل الوجبات بسرعة ودون الوقوف على الحواجز.
وأشار إلى أن كل شيء متوفر للمرضى من جميع الخدمات، ويوجد طواقم من الهندسة والصيانة متواجدين معنا على مدار الساعة.
وقال ان الأطباء يمرّون مرتين يوميا وأحيانا ثلاث مرات على المرضى، ويستمعون لهم، وإن كانوا بحاجة لتقديم العلاج والمشورة لهم فلا يترددون في ذلك.
وتابع عندما يكون المريض بحاجة لعلاج من خارج مستودعات وزارة الصحة نقوم بشرائه على حساب الوزارة.
وختم قائلا:" دورنا المحافظة على صحة وسلامة شعبنا في قطاع غزة، ونعمل بكل الجهد والإمكانيات للتخفيف من معاناة المرضى".
قال مدير مستشفى الوبائيات د. يوسف العقاد:"إن المستشفى مجهز بشكل كامل لاستقبال الأعداد المتزايدة من كورونا، ولدينا الآن 230 مريض داخل المستشفى.
وأكد في تصريحات صحفية أن الخدمات تتحسن يوما بعد يوم والشكاوى تنقص يوما بعد يوم وفق (اذاعة الاقصى المحلية).
وأوضح أنه في البداية كانت الإشكالية الحقيقية تتمثل في خدمات الطعام، لأنه كما يعرف الجميع تأتي الوجبات من إحدى المطاعم في مدينة غزة وإلى أن تصل إلى المشفى في جنوب القطاع تكون باردة، وتم حل الإشكالية من خلال استخدام سيارة خاصة تتبع لوزارة الصحة، تقوم بتوصيل الوجبات بسرعة ودون الوقوف على الحواجز.
وأشار إلى أن كل شيء متوفر للمرضى من جميع الخدمات، ويوجد طواقم من الهندسة والصيانة متواجدين معنا على مدار الساعة.
وقال ان الأطباء يمرّون مرتين يوميا وأحيانا ثلاث مرات على المرضى، ويستمعون لهم، وإن كانوا بحاجة لتقديم العلاج والمشورة لهم فلا يترددون في ذلك.
وتابع عندما يكون المريض بحاجة لعلاج من خارج مستودعات وزارة الصحة نقوم بشرائه على حساب الوزارة.
وختم قائلا:" دورنا المحافظة على صحة وسلامة شعبنا في قطاع غزة، ونعمل بكل الجهد والإمكانيات للتخفيف من معاناة المرضى".
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