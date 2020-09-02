مدير مستشفى الوبائيات بغزة: جاهزون لاستقبال الأعداد المتزايدة من (كورونا) ولدينا 230 مريض

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مستشفى الوبائيات د. يوسف العقاد:"إن المستشفى مجهز بشكل كامل لاستقبال الأعداد المتزايدة من كورونا، ولدينا الآن 230 مريض داخل المستشفى.



وأكد في تصريحات صحفية أن الخدمات تتحسن يوما بعد يوم والشكاوى تنقص يوما بعد يوم وفق (اذاعة الاقصى المحلية).



وأوضح أنه في البداية كانت الإشكالية الحقيقية تتمثل في خدمات الطعام، لأنه كما يعرف الجميع تأتي الوجبات من إحدى المطاعم في مدينة غزة وإلى أن تصل إلى المشفى في جنوب القطاع تكون باردة، وتم حل الإشكالية من خلال استخدام سيارة خاصة تتبع لوزارة الصحة، تقوم بتوصيل الوجبات بسرعة ودون الوقوف على الحواجز.



وأشار إلى أن كل شيء متوفر للمرضى من جميع الخدمات، ويوجد طواقم من الهندسة والصيانة متواجدين معنا على مدار الساعة.



وقال ان الأطباء يمرّون مرتين يوميا وأحيانا ثلاث مرات على المرضى، ويستمعون لهم، وإن كانوا بحاجة لتقديم العلاج والمشورة لهم فلا يترددون في ذلك.



وتابع عندما يكون المريض بحاجة لعلاج من خارج مستودعات وزارة الصحة نقوم بشرائه على حساب الوزارة.



وختم قائلا:" دورنا المحافظة على صحة وسلامة شعبنا في قطاع غزة، ونعمل بكل الجهد والإمكانيات للتخفيف من معاناة المرضى".