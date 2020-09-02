النيابة العامة تُحقق في 210 قضايا مختلفة



وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، أنها تعاملت مع 95 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، كما تعاملت مع 63 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأضافت النيابة العامة، أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين عمدت النيابة العامة إلى توقيف 33 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



غزة - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة: إنها حققت في 210 قضايا على مستوى محافظات قطاع غزة، أمس الثلاثاء، شملت 52 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.