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دولي

روسيا: اختبار لقاح كورونا على كبار السن

روسيا: اختبار لقاح كورونا على كبار السن
رام الله - دنيا الوطن
افاد رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عاما، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

وفي وقت سابق، اجري اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامان. بحسب وكالة وفا

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

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