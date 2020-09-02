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شؤون فلسطينية

الجهاد: عملية زعترة تثبت أن "العدو" لن يعيش بأمن واستقرار على أرض فلسطين

الجهاد: عملية زعترة تثبت أن "العدو" لن يعيش بأمن واستقرار على أرض فلسطين
من مكان عملية الدهس
رام الله - دنيا الوطن
بارك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، عملية الدهس، التي نفذها شاب فلسطيني، عند حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العملية تثبت بأن "العدو لن يعيش بأمن واستقرار على أرض فلسطين".

وقال الحساينة: "من جديد، يبرهن شباب الضفة الباسلة، أنهم على قدر التحدي، وعلى قدر المسؤولية في إدامة مشروع المقاومة ومواجهة العدو والصلف الصهيوني، بالرغم من كل الإحباطات، وكل المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها مؤامرة التطبيع، التي ارتكبتها دولة الإمارات".

وأضاف: العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال الضفة الثائرة صباح هذا اليوم، على حاجز زعترة قرب نابلس، تؤكد من جديد أن فلسطين ستبقى فلسطين، وأن "الكيان المزعوم لن ينعم بالعيش فيها مستقراً، مهما حاولت الإدارة الأمريكية المتصهينة ومن خلفها بعض الأنظمة العربية المتداعية، إسناده وتثبيت أركانه وإطالة عمره".

ودعا القيادي في حركة الجهاد، إلى تصعيد العمليات بالضفة لتصبح حالة يومية، للرد على جرائم الاحتلال، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني، ومعه الشعوب العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، سيظلون شوكة في حلق مشاريع المحتل ومؤامراتهم، والتي كان آخرها (صفقة القرن) التصفوية، ومشروع "التطبيع الخياني".

ووجه عضو المكتب السياسي للجهاد، التحية لكل المقاومين، ولكل الثائرين، الذين لم تنل منهم رياح الهزيمة، التي يحاول البعض تمريرها على وعي شعبنا وأمتنا.

وأصيب جندي وشرطي إسرائيليان، صباح اليوم في عملية دهس عند حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس، فيما تم إطلاق النار على المنفذ، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

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