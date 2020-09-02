الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحمل الاحتلال مسؤولية وفاة ثلاثة أطفال حرقاً بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، ثلاثة أطفال من عائلة الحزين، ارتقوا إثر الحريق المؤسف في مخيم النصيرات جراء انقطاع التيار الكهربائي عن غزة المحاصرة.



وحملت الهيئة الاحتلال، والمجتمع الدولي، وكل من شارك في حصار قطاعنا الصامد المسؤولية عن هذه الجريمة، التي أودت بحياة الأبرياء الثلاثة.



ودعت كافة الجهات المختصة الحكومية والشعبية والإغاثية إلى سرعة إغاثة ومد يد العون لهذه العائلة المنكوبة؛ لتخفيف تداعيات هذا المصاب الجلل عنهم.



كما دعت العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى رفع الحصار الجائر عن أهل قطاع غزة الصامد، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني بالقطاع والقدس والضفة والأغوار.