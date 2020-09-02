حماس تُعلّق على عملية الدهس عند حاجز زعترة جنوب نابلس

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على عملية الدهس، التي نفذها فلسطيني، عند حاجز زعترة جنوب نابلس.



وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن العملية البطولية ضد جنود الاحتلال على حاجز زعترة بمدينة نابلس، "استمرار للنضال الوطني الذي يخوضه شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني".



وأضافت: أن تواصل الفعل المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني فشلاً ذريعاً لكل محاولات الاحتلال لوقف ثورة الشباب في أرجاء الضفة المنتفضة.



وشددت على أن شعبنا يثبت مرة أخرى، أن كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية من قتل على الحواجز والاعتقالات اليومية والجدار العنصري والاقتحامات الليلة، ستزيد من غضب الجماهير، وستكون وقوداً لثورة لن تتوقف إلا بطرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية.





وأصيب جندي وشرطي إسرائيليان، صباح اليوم في عملية دهس عند حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس، فيما تم إطلاق النار على المنفذ، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

رام الله - دنيا الوطن