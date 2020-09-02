اتحاد المقاولين بغزة يدعو لخطة تعايش مع (كورونا) لمنع تفاقم الوضع الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، أسامة كحيل، إلى وضع خطة اقتصادية للتعايش مع انتشار فيروس (كورونا)، مع اتخاذ كل التدابير الصحية المطلوبة، على غرار تجارب الدول الأخرى، التي تعاملت مع الوباء وتداعياته الاقتصادية.



وأضاف كحيل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تجارب كل الشعوب، خلصت إلى ضرورة التعايش مع الجائحة بعد استنفاذ الوقت في سياسات الإغلاق، وحظر التجول وحصار المواطنين بدلاً من حصر الوباء.



وطالب الحكومة والقطاع الخاص بالاتفاق على كل الاحتياطات اللازمة؛ لمنع تفشي الوباء، خلال نقل السلع، وتنقل الأفراد من والى أماكن العمل، حتى لا تتوقف الحياة، ويجد الجميع نفسه أمام تفاقم خطير للأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يواجهها قطاع غزة على مدار 14 عاماً.



ونوه كحيل إلى أن الحكومة والقطاع الخاص غير قادرين على تحمل تكاليف سياسة الإغلاق التام، التي ستمس بعشرات آلاف العمل، وكل ذوي الدخل اليومي من الفئات الفقيرة والمعوزة.



وشدد على ضرورة استغلال فترة الحجر الإجباري المؤقتة، بهدف وضع خطة شاملة للتعايش مع انتشار الفيروس، والعودة للعمل في ظل الإعلان عن رزمة مشاريع اقتصادية منتظرة.



وللحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يتواصل قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.



وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.