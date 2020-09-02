شاهد: الشرطة تُغلق عدداً من الطرق بمخيم البريج ضمن خطة الطوارئ وتقسيم المحافظات

















رام الله - دنيا الوطنشرعت شرطة مرور الوسطى، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بإغلاق عدد من الطرق في مخيم البريج، وسط القطاع.يأتي ذلك، بتوجيهات من لجنة الطوارئ المركزية"، ضمن خطة الطوارئ، وتقسيم المحافظات.