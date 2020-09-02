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شؤون فلسطينية

وفاة فتى متأثراً بجروحه في حادث سير "عزون" المروع

وفاة فتى متأثراً بجروحه في حادث سير "عزون" المروع
رام الله - دنيا الوطن
توفي الفتى شادي محمد عبد الكريم بشارات (17 عاماً) من طولكرم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها، جراء حادث سير وقع بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية قبل يومين.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحادث المروع إلى خمس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان الحادث قد وقع بين مركبة فلسطينية، وحافلة إسرائيلية على الشارع الرئيس الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، وأسفر عن وفاة أربعة مواطنين، بينهم طفلة في التاسعة من العمر، فيما نقل الفتى شادي إلى مستشفى داخل أراضي عام الـ 48، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن وفاته اليوم، وأفادت عائلته بأنه سيتم تشييع جثمانه حال وصوله اليوم.

وكانت جماهير طولكرم، قد شيعت، أمس الثلاثاء، ضحايا الحادث الأليم من مخيم طولكرم مسقط رأسهم، إلى مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة.

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