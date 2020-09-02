جنين: تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
والحالات الجديدة، موزعة، بـ 11 إصابة منها في بلدة برقين، أربع إصابات في مدينة جنين، وإصابة واحدة في كل من العرقة، اليامون، سيلة الحارثية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 67 حالة، منها 47 حالة في بلدة "برقين"، وجميعها قيد الحجر المنزلي.
وقد ناشد الرجوب أهالي المحافظة، الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما دعا أهالي بلدة برقين وفعالياتها إلى الإلتزام بحظر الحركة والتجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية (ارتداء الكمامة والتباعد) عند شراء الاحتياجات الضرورية في الفترة التي تم الإعلان عنها (من الثامنة صباحاً حتى 12 من ظهيرة اليوم الأربعاء).
كما سيتم في وقت لاحق من اليوم، الإعلان عن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في برقين بناء على توصيات الطب الوقائي، وبعد التواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 67 حالة، منها 47 حالة في بلدة "برقين"، وجميعها قيد الحجر المنزلي.
وقد ناشد الرجوب أهالي المحافظة، الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما دعا أهالي بلدة برقين وفعالياتها إلى الإلتزام بحظر الحركة والتجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية (ارتداء الكمامة والتباعد) عند شراء الاحتياجات الضرورية في الفترة التي تم الإعلان عنها (من الثامنة صباحاً حتى 12 من ظهيرة اليوم الأربعاء).
كما سيتم في وقت لاحق من اليوم، الإعلان عن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في برقين بناء على توصيات الطب الوقائي، وبعد التواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات.
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