جنين: تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 67 حالة، منها 47 حالة في بلدة "برقين"، وجميعها قيد الحجر المنزلي.



وقد ناشد الرجوب أهالي المحافظة، الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما دعا أهالي بلدة برقين وفعالياتها إلى الإلتزام بحظر الحركة والتجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية (ارتداء الكمامة والتباعد) عند شراء الاحتياجات الضرورية في الفترة التي تم الإعلان عنها (من الثامنة صباحاً حتى 12 من ظهيرة اليوم الأربعاء).



كما سيتم في وقت لاحق من اليوم، الإعلان عن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في برقين بناء على توصيات الطب الوقائي، وبعد التواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات.

والحالات الجديدة، موزعة، بـ 11 إصابة منها في بلدة برقين، أربع إصابات في مدينة جنين، وإصابة واحدة في كل من العرقة، اليامون، سيلة الحارثية.