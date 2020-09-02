روسيا: 115 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت روسيا اليوم الأربعاء، 115 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس، تسجيل 4952 إصابة جديدة بالفيروس.





وتأتي هذه الأرقام التي تم تسجيلها اليوم، مقابل 4729 إصابة و123 وفاة، سجلت في اليوم السابق.



وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ 85 (باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.



وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بـ (كورونا) في روسيا ارتفاعا بـ 0.5% خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة و166417 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).



وتماثل 5464 مريضاً للشفاء من الفيروس منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصاً.

رام الله - دنيا الوطن