سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطنة تعمل بمستشفى الشهيد ياسر عرفات





وقال المحافظ، عبد الله كميل، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن المواطنة، تعمل في قسم النظافة بمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ولم تحضر للدوام من الأحد الماضي.





وأضاف: أن طواقم الطب الوقائي، تقوم حالياً بحصر المخالطين وعمل اللازم.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمواطنة من المدينة.