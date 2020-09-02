سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطنة تعمل بمستشفى الشهيد ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمواطنة من المدينة.
سجلت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمواطنة من المدينة.
وقال المحافظ، عبد الله كميل، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن المواطنة، تعمل في قسم النظافة بمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ولم تحضر للدوام من الأحد الماضي.
وأضاف: أن طواقم الطب الوقائي، تقوم حالياً بحصر المخالطين وعمل اللازم.
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