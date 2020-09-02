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"الزراعة" بغزة تكشف تفاصيل خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد بالقطاع

"الزراعة" بغزة تكشف تفاصيل خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة الزراعة، بغزة، بتنفيذ خطة الطوارئ لعمل القطاع البحري، وتسهيل وصول الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ووفق ما قال وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، إنه يمنع تنقل الصيادين بين المحافظات، وكل صياد في منطقته.

وأشار إلى أنه سيتم اختصار العدد الوافد من أصحاب السمك إلى ساحة الدلالة بالحد الأدنى ولا يتجاوز من 2 إلى 3 على الأكثر، وأن تكون المسافات ما بين كل صياد و آخر في ساحة الدلالة كافية.

وأوضح القدرة أنه سيتم توزيع الأسماك من مراكز أسواق الدلالة، إلى نقاط التوزيع التي تصل إلى 47 نقطة في كافة محافظات  قطاع غزة.

وأفاد بأن هذه الخطة تضيف منتج جديد في الأسواق، لتخفيض الضغط على المنتجات الأخرى من اللحوم البيضاء والحمراء.

ولفت القدرة إلى أنه سيتم تعبئة صناديق السمك بوزن كامل تتراوح سعتها بين 13-15 كيلوغرام للصندوق من النوع الواحد، مع أهمية أن يكون السمك مفروزا حسب الحجم و الجودة.

وفيما يخص الإجراءات في ميناء غزة ونظرًا للعدد الكبير من المراكب والصيادين فيه، ذكر أنه سيتم تشغيل ساحتين للدلالة بالتوازي، بحيث تخصص واحدة لأسماك مراكب الجر والأخرى لأسماك الشنشولة و غيرها و بذلك يتم تخفيض الازدحام إلى النصف.

وبين القدرة، أن المنتجات النباتية والحيوانية متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى توفير الدعم للمزارعين من خلال مدخلات الإنتاج لضمان استمراره.

وللحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يتواصل قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.

وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

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