مصر تتأهب لموجة جديدة من فيروس (كورونا) في موسم الشتاء

في الوقت الذي سجلت فيه معدلات الإصابات الموثقة رسمياً بفيروس (كورونا) في مصر تراجعاً طفيفاً، دعا مسؤولون رسميون في القطاع الطبي إلى التأهب، تحسباً لموجة ثانية متوقعة في موسم الشتاء المقبل.





وأعلنت الصحة المصرية، مساء أول من أمس (الاثنين)، تسجيل 212 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 22 وفاة جراء الإصابة، وذلك بعد يوم واحد من رصد 230 إصابة و23 حالة وفاة وفق (الشرق الأوسط).





وأشارت إلى خروج 809 متعافين من فيروس (كورونا) من المستشفيات الاثنين الماضي، في حين قارب إجمالي الإصابات في البلاد نحو مئة ألف؛ إذ سجلت البيانات الرسمية 98939 حالة، من ضمنها 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.





بدوره، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: "إن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الشتاء"، داعياً إلى استمرار حملات التوعية عبر الوسائل كافة؛ لدعوة المواطنين للالتزام بالتدابير الصحية الضرورية؛ لتجنب تفشي العدوى.





ومع تأكيد تاج الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أن أعداد الإصابات تراجعت، وكذلك الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة بالمستشفيات، فإنه شدد على استمرار الإجراءات الاحترازية؛ لأن البلاد لا تزال في الموجة الأولى رغم ذلك الانخفاض.





وعلى صعيد قريب، تفقدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس، مركز (صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد) في مستشفى الحميات بالأقصر (جنوب مصر)، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس (كورونا) المستجد.





وأفاد بيان رسمي بأن المركز الذي يستعد للعمل يُعد المركز الأول الذي تم إنشاؤه بإقليم جنوب الصعيد، ويخدم جميع محافظات الإقليم بالكامل، ويضم معملاً متطوراً يحتوي على أجهزة (pcr) لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروسات بسعة 1500 تحليل في اليوم، كما أطلقت الصحة، أمس، برنامجاً لتسيير القوافل الطبية المجانية في المحافظات كافة بمعدل 62 قافلة تواصل العمل حتى منتصف الشهر الحالي.





أعلنت زايد عن إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بدءاً من أمس الثلاثاء وحتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بمدن محافظات مختلفة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

رام الله - دنيا الوطن