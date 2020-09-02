طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق مبنى بلدية عقابا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



والإصابات الجديدة، موزعة بواقع أربع حالات من طوباس، وحالتين من "عقابا"، وحالة واحدة من "طمون".



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة 25 حالة، وحالات التعافي 56، وفق ما نشرت صفحة المحافظة عبر حسابها على (فيسبوك).



في السياق، قررت المحافظة، إغلاق مبنى بلدية عقابا لمدة 48 ساعة، لأغراض التعقيم والفحص، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا).