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الصحة بغزة: تسجيل (83) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل (83) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيلها 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في البيان اليومي، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1281 عينة، موضحة أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 83 ) حالة منها 79 إصابة من داخل المجتمع و 4 إصابات من داخل مراكز الحجر الصحي.

وبيّنت أن اجمالي تراكمي المصابين منذ مارس الماضي هو 483 إصابة منها 402 حالات نشطة حاليا، 365 من داخل المجتمع، 37 من العائدين، وعدد المتعافين بلغ 76، و5 وفيات ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

وأكدت الوزارة أن طواقمه الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أنها لا زالت في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.

 

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