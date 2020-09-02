ملك البحرين خلال استقبال كوشنر: الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي في كل المواقف، يعتمد على المملكة العربية السعودية، التي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، وذلك خلال استقباله كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية.



وقال ملك البحرين، خلال استقبال كوشنر، الذي يزور المملكة، بعد أن قدم على رأس وفد أمريكي وإسرائيلي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين: إن "الاستقرار والتضامن الخليجي، يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأضاف قائلاً: "واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، على حد تعبيره.



وفي سياق متصل، أشاد العاهل البحريني بـ"المواقف التاريخية الثابتة" للإمارات بالدفاع عما وصفها بـ"قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، ويحقق السلام الدائم في المنطقة"، على حد تعبيره.



وكانت قد حطت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات في العاصمة أبوظبي، الاثنين، وذلك في إطار أولى الخطوات التنفيذية لاتفاقية "التطبيع الكامل" بين الدولتين التي أُعلن عنها في 13 آب/ أغسطس الجاري.



وأعرب كوشنر عن ثقته بأن دولاً عربية أخرى، ستسير على خطى أبوظبي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دون أن يكشف عن هويتها، وذلك في إطار حملة دبلوماسية، يقودها لمحو آثار فشل ما يُعرف بـ (صفقة القرن) ولتحقيق مكاسب على صعيد السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا.