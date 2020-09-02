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إصابة شابين وحملة مداهمات واعتقالات في الضفة

إصابة شابين وحملة مداهمات واعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان، فجر اليوم والليلة الماضية، في مواجهات، اندلعت إثر عمليات دهم واقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

ففي جنين، أصيب الشاب مجد مازن عصاعصة (18 عاماً)، بعيار ناري بالساق، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، واعتقال الشاب إيهاب حاتم عصاعصة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

واندلعت مواجهات في القرية بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، ودهمت منزل ذوي الشاب أنس طزازعة، وفتشته بهدف اعتقاله، فيما لم يكن متواجداً.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب معتز جمعة جدال أبو محيميد (29 عاماً)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة الفرديس شرق بيت لحم، وفتشته وخربت في محتوياته.

وأصيب فجر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد عبد أبو عكر (32 عاماً) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، برصاصة في القدم، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وتعرض عدد من المواطنين لإطلاق النار، أثناء مرورهم بالقرب من البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، كان آخرها فتى من عائلة أبو عاهور من بيت لحم، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أيام من إصابته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر شادي بدر العمور (29 عاماً) بعد أن داهمت منطقة رقعة شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة بيت عوا جنوباً ومخيم العروب شمالاً، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي نابلس، أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الإنارة في محيط مستوطنات مقامة على أراضي بلدة قريوت جنوبي نابلس، ما أدى إلى احتراق أراض زراعية في البلدة.

وفي رام الله، ادعى الاحتلال، أن مركبة للمستوطنين، تعرضت الليلة لأضرار وتحطم زجاجها إثر إلقاء زجاجة حارقة قبالة قرية شقبا غربي رام الله.

ودهمت قوة عسكرية لجيش الاحتلال بلدة دير أبو مشعل، وشنت حملة تمشيط في وسط البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم، وتخرب محتوياتها، وترهب سكانها.

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