إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا) بنابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية تربية وتعليم نابلس، اليوم الأربعاء، إغلاق شعبتين في مدرسة طلائع الأمل في المدينة، عقب اكتشاف إصابة طالبتين بفيروس (كورونا).



وقال مدير التربية، أحمد صوالحة، إنه تقرر إغلاق شعبتين في المدرسة لمدة يومين، كإجراء وقائي ولتعقيم المدرسة وفق (وفا).



وكانت المديرية، قد أعلنت يوم أمس عن إغلاق مدرسة كمال جنبلاط للبنات لمدة يومين، بعد اكتشاف إصابة طالبة بفيروس (كورونا).