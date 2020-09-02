العثيمين: ندعو الدول والمنظمات الإنسانية لمساعدة المتأثرين بالفيضانات في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات العاجلة لجمهورية السودان، إثر الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت السودان الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل العشرات ومحاصرة المئات من السكان في العاصمة الخرطوم، وبعض مدن الولايات في منازلهم.



وأشاد الأمين العام، بالدعم الإنساني الذي قدمته بعض الدول الأعضاء؛ لمساعدة الحكومة الانتقالية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.



كما أعرب الأمين العام عن مواساته لأسر الضحايا ولحكومة السودان، إثر هذه الكارثة، وقد وجه إدارة الشؤون الإنسانية بالمنظمة، بالتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في ولايات السودان المختلفة.