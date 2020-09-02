ألمانيا: تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي بالفيروس، منذ بدء تفشيه في البلاد، 9313 شخصا، فيما تم شفاء أكثر من 219 ألف حالة​​​، وفق ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد.



وسجل المعهد 1256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 244855 شخصاً.







رام الله - دنيا الوطن