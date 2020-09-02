غزة: المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراً بشأن الفترة من 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر

مجلس القضاء غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بغزة، قراراً باعتبار المدة الواقعة من يوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الماضي، وحتى يوم الخميس العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، هي مدة وقف للمدد القانونية (الطعون والاستئنافات وغيرها) ولحين صدور قرارات أخرى.



وقال المجلس، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إنه اتخذ القرار بعد عدة مشاورات ارتأى خلالها تحديد مدة الوقف مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي قد تطرأ على الحالة الصحية جراء جائحة (كورونا) وإمكانية تمديد تلك المدة أو التعديل على القرار حال العودة للعمل في المحاكم كالمعتاد.



وللحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يتواصل قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.



وكان القرار بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.