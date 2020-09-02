طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة ب غزة ، صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
طماطم: 1.3
خيار: 1.8
بصل: 1.7
كوسا: 1
باذنجان: 1
بطاطس: 1.6
فلفل: 2
جزر: 1
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 3.3
ملوخية: 1
فاصولياء: 2
بيض: 9
دجاج: 9
لحمة: 35
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233
أعلنت وزارة الزراعة ب غزة ، صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
طماطم: 1.3
خيار: 1.8
بصل: 1.7
كوسا: 1
باذنجان: 1
بطاطس: 1.6
فلفل: 2
جزر: 1
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 3.3
ملوخية: 1
فاصولياء: 2
بيض: 9
دجاج: 9
لحمة: 35
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233
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