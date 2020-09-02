فيديو.. إعلام إسرائيلي: عملية دهس عند مفترق زعترة بنابلس وإطلاق النار على المنفذ

وأضافت أن منفذ العملية بعدما دهس الجنود، خرج من سيارته مشهراً سكيناً، وركض نحو الجنود المصابين، إلا أن أحد عناصر الشرطة أطلق عليه الرصاص، وأصابه بجروح متوسطة.

من جهتها قالت، قناة (كان): إن جندياً وشرطياً أصيبا بجروح خلال عملية دهس عند مفترق "تفوح"، وتم إطلاق النار على المنفذ.





وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أن الاحتلال منعها من الوصول إلى حاجز زعترة لإنقاذ الشاب بعد إطلاق النار عليه.





وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز زعترة جنوب نابلس، بعد عملية الدهس.























يتبع..