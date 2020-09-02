فيديو.. إعلام إسرائيلي: عملية دهس عند مفترق زعترة بنابلس وإطلاق النار على المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الأبعاء، بعملية دهس وقعت على مفترق تفوح "زعترة"، جنوب نابلس، فيما أصيب المنفذ برصاص جنود الاحتلال.
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الأبعاء، بعملية دهس وقعت على مفترق تفوح "زعترة"، جنوب نابلس، فيما أصيب المنفذ برصاص جنود الاحتلال.
وأضافت أن منفذ العملية بعدما دهس الجنود، خرج من سيارته مشهراً سكيناً، وركض نحو الجنود المصابين، إلا أن أحد عناصر الشرطة أطلق عليه الرصاص، وأصابه بجروح متوسطة.
من جهتها قالت، قناة (كان): إن جندياً وشرطياً أصيبا بجروح خلال عملية دهس عند مفترق "تفوح"، وتم إطلاق النار على المنفذ.
وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أن الاحتلال منعها من الوصول إلى حاجز زعترة لإنقاذ الشاب بعد إطلاق النار عليه.
وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز زعترة جنوب نابلس، بعد عملية الدهس.
يتبع..
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