إصابة شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم





ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشاب أحمد عبد أبو عكر (32 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب برصاصة في القدم أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي، عند المدخل الشمالي للمدينة.



وأضافت بأن جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا الرصاص باتجاه الشاب أبو عكر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في القدم، نقل إلى إثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.