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محمد بن سلمان يبحث مع كوشنر استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

محمد بن سلمان يبحث مع كوشنر استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
محمد بن سلمان وكوشنر
رام الله - دنيا الوطن
بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، آفاق عملية السلام في المنطقة، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر.

جاء ذلك خلال استقبال بن سلمان لـ كوشنر في العاصمة السعودية، الرياض، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وكان كوشنر زار خلال اليومين الماضيين، دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد أمريكي إسرائيل، حيث تم توقيع اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، في إطار معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

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