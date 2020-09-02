البرازيل: 1215 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 42659 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



كما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1215 حالة وفاة بسبب المرض، خلال 24 ساعة الماضية.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة، منذ بداية التفشي ثلاثة ملايين و950931، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596.





ويعد تفشي الوباء في البرازيل، أسوأ تفشٍ للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.











رام الله - دنيا الوطن