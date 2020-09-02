مصر تسجل 176 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت مصر في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي إلى 5440 حالة وفاة.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 73828 حالة.



رام الله - دنيا الوطن