مصر تسجل 176 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي إلى 5440 حالة وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 73828 حالة.
كما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي إلى 5440 حالة وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 73828 حالة.
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