إسبانيا: تراجع الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) عن مستويات قياسية سابقة

شهدت إسبانيا على مدى الأيام الأربعة الماضية، انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المسجلة يومياً، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت زهاء 10000 حالة قبل نحو عشرة أيام.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، الثلاثاء، تسجيل 2731 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما ذكر مسؤولون، أنه لا حاجة لعزل عام جديد.



ورفع تحديث الثلاثاء، مجمل الإصابات منذ ظهور جائحة (كورونا)، 8115 حالة إلى 470973، وهو عدد يزيد على أي دولة أخرى في غرب أوروبا.



وشدد وزير الصحة سلفادور إيا، على أن زيادة الإصابات لم تؤد إلى زيادة الضغط على المستشفيات، حيث تبلغ نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى (كوفيد-19) الناجم عن (كورونا) حوالي 6 % في جميع أنحاء البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال: إن معدل الوفيات بسبب الفيروس لا يزال أقل بكثير من ذروة آذار/مارس ونيسان/أبريل، عندما تم رصد ما يقرب من 900 حالة وفاة يومية.





وأظهرت أحدث البيانات تسجيل 159 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 29152.



رام الله - دنيا الوطن