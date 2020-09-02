الإمارات: أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني توالياً





وكانت الوزارة سجلت في اليوم السابق، 541 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى حالتي وفاة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنلليوم الثاني على التوالي، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، رصد 574 إصابة جديدة، دون تسجيل وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.